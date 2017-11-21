На Первомайской.

В ночь на 21 ноября в Екатеринбурге на улице Первомайской загорелась квартира в двухэтажке. На пепелище нашли труп мужчины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 03.29. Огонь охватил три квадратных метра. По лестничным маршам было эвакуировано 30 человек, в том числе 10 детей.

На место выезжали восемь человек на трех пожарных машинах. Открытое горение ликвидировали спустя 13 минут. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04.48.