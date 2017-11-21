Пропавшего четвероклассника нашли мертвымСегодня в 09:30
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В камышах.
Пропавшего по дороге домой со стадиона четвероклассника нашли мертвым. Трагедия случилась в минувшие выходные в Таразе (Казахстан), передает КТК.
18 ноября 10-летний Никита Никитюк играл на стадионе, потом школьник куда-то ушел, но дома так и не появился. На следующий день тело мальчика, прикрытое листьями и камышом, обнаружили полицейский и волонтеры, искавшие ребенка.
Как удалось выяснить следователям, перед смертью Никита вместе с 14-летним приятелем из коррекционного класса нюхал клей. Точную причину гибели мальчика установит судмедэкспертиза, сообщает "Уралинформбюро".
Если будут доказаны вменяемость подростка и его вина в смерти четвероклассника, то ближайшие 15 лет юноша проведет в колонии.
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