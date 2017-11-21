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Чета россиян "задом наперед" блуждала по степиСегодня в 11:17

Двое суток.

В минувшие выходные в казахстанской степи заблудились супруги из Омска. Татьяна Зайцева с мужем гостила у родителей в Степногорске. 17 ноября чета на своем автомобиле Nissan отправилась домой, но так туда и не доехала.

Отец женщины вечером того же дня начал поиски пропавших. Пограничники сказали ему, что пара из Казахстана не выезжала. 18 ноября мужчина обратился за помощью в полицию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ДВД Северо-Казахстанской области.

Мобильные группы отправились искать россиян по полевым дорогам и населенным пунктам. К утру 19 ноября к поиску подключились все районные полицейские, сотрудники акимата, МЧС. Поиски велись с помощью квадрокоптера.

Днем супругов Зайцевых нашли в 4 километрах от села Домбралы. Оказалось, что в метель они сбились с дороги и долго блуждали по степи. Кроме того, у них сломалась машина. Двое суток они провели в неисправном автомобиле. После частичного ремонта Nissan мог двигаться только задним ходом, но россияне решили продолжить путь хотя бы так.

Полицейские помогли чете отремонтировать машину и сопроводили их до границы.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
да уж Сегодня в 12:06

Я жила в Северном Казахстане. Подтверждаю, что там такие метели, что элементарно даже вблизи от населённого пункта можно заблудиться. Но если они сами оттуда, то должны были об этом знать и проявлять бдительность, а не ездить по степи в буран. А бураны там постоянно.

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