Который был в грудном молоке.

В ямальском селе Панаевск от острого отравления этиловым спиртом скончалась 2-месячная девочка. В отношении ее матери возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла еще 11 октября 2017 года. Пьяная 32-летняя женщина кормила малышку грудным молоком. Смерть девочки наступила сразу после кормления.