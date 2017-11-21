В Екатеринбурге КамАЗ повредил газопроводСегодня в 12:21
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На Набережной.
В уральской столице автомобиль КамАЗ повредил газопровод низкого давления диаметром 89 миллиметров, был зафиксирован выход газа. Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 ноября 2017 года около частного дома по улице Набережная.
Как пояснил водитель КамАЗа, газопровод он повредил, когда заезжал во двор дома для загрузки металлолома.
Для проведения работ по восстановлению газопровода потребовалось отключение от газоснабжения 74 частных жилых домов в Орджоникидзевском районе. Специалисты АО "Екатеринбурггаз" выполнили работы в максимально сжатые сроки, и подача газа была оперативно возобновлена практически во все дома. В 14 частных домовладений газовики попасть не смогли – не было доступа, связаться с хозяевами по имеющимся номерам телефонов не удалось. По данным на утро 21 ноября, без газа остаются 4 дома, их владельцы пока не вышли на связь с газовиками, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".
Абонентам рекомендуют оставлять актуальные контактные данные при обращении в АО "Екатеринбурггаз" и при плановом техобслуживании газового оборудования. Чем быстрее специалисты свяжутся с потребителем газа, тем оперативнее решится тот или иной вопрос, связанный с газоснабжением абонента.
В "Екатеринбурггазе" напоминают, что при запахе газе, внезапном прекращении подачи голубого топлива, любой другой нештатной ситуации необходимо обращаться в аварийную газовую службу по телефону 04 (с домашних телефонов) и 104 (с мобильных телефонов).
Центральное аварийно-диспетчерское управление АО "Екатеринбурггаз" работает круглосуточно.
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