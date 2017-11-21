×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Ярославле в ДТП с двумя автобусами серьезно пострадали 9 человекСегодня в 13:21

  • Текст

ПАЗы столкнулись на остановке.

Утром 21 ноября в Ярославле на проспекте Авиаторов в районе остановки "Красноборская" столкнулись два ПАЗа. Госпитализировано девять человек, в том числе двое детей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области, для ликвидации последствий аварии привлекались спасатели. Всего на месте работали 22 человека и 7 единиц техники.

Обстоятельства аварии выясняются.

Следует напомнить, что 8 ноября на трассе в Ярославской области произошла страшная авария: столкнулись грузовик и автобус, перевозивший екатеринбургских школьников. Виновником аварии стал водитель грузовика, который выезжал с второстепенной дороги. Большого количества жертв удалось избежать благодаря Сергею Блохину, управлявшему автобусом. Он успел предупредить детей об опасности, и они сгруппировались. Основной удар пришелся на водительскую сторону. Шофер скончался в реанимации.

Также по теме:
Спасшего екатеринбургских школьников водителя сделают Героем России

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цветная мусорная революция на Урале

Цветная мусорная революция на Урале

"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.

Наш барак в ожидании Ройзмана

Наш барак в ожидании Ройзмана

Екатеринбургская комедия.

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×