ПАЗы столкнулись на остановке.

Утром 21 ноября в Ярославле на проспекте Авиаторов в районе остановки "Красноборская" столкнулись два ПАЗа. Госпитализировано девять человек, в том числе двое детей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области, для ликвидации последствий аварии привлекались спасатели. Всего на месте работали 22 человека и 7 единиц техники.

Обстоятельства аварии выясняются.

Следует напомнить, что 8 ноября на трассе в Ярославской области произошла страшная авария: столкнулись грузовик и автобус, перевозивший екатеринбургских школьников. Виновником аварии стал водитель грузовика, который выезжал с второстепенной дороги. Большого количества жертв удалось избежать благодаря Сергею Блохину, управлявшему автобусом. Он успел предупредить детей об опасности, и они сгруппировались. Основной удар пришелся на водительскую сторону. Шофер скончался в реанимации.

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