Есть пострадавшие.

Днем 21 ноября в Екатеринбурге на улице Щербакова лоб в лоб столкнулись Skoda Octavia и Lifan. Виновником аварии стал 33-летний водитель Skoda - он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Его госпитализировали, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Спустя некоторое время еще одна крупная авария произошла на перекрестке Объездной дороги и Амундсена. Там столкнулись четыре легковушки и автобус. Пострадавших нет.