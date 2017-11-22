Из-за сообщения о захвате.

Утром 21 ноября в Полевском силовики оцепили ликвидируемый Уральский завод горячего цинкования. Операция проводилась после сообщения о том, что предприятие якобы пытаются захватить.

"В органы внутренних дел поступила информация о возможном нарушении действующего законодательства на территории предприятия. Исключительно для того, чтобы разобраться в ситуации, предотвратить возможные провокационные действия, не допустить криминальных проявлений, там сейчас находятся представители правоохранительных органов", - коротко прокомментировал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Следует отметить, что завод 2 года находится в стадии ликвидации. Сегодня на предприятие пришел новый конкурсный управляющий, и его действия не понравились собственникам завода. Тогда они обратились в полицию.