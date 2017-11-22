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Двое полицейских сгорели заживо во время погони на Среднем Урале21 ноября в 19:23

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Попав в ДТП.

Днем 21 ноября на трассе под Полевским произошла страшная авария, в которой погибли двое полицейских.

По рассказам очевидцев в соцсетях, три экипажа ДПС преследовали легковой автомобиль. Возле развилки Станционный - Полевской одна из служебных машин вылетела с трассы. Чуть позже в районе Полдневой ВАЗ-2107 столкнулся со вторым патрульным автомобилем, после чего последний загорелся.

Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, оба полицейских, находившиеся в машине, погибли. Обстоятельства трагедии выясняются, более подробная информация появится позже. На место ДТП выехали руководители подразделений регионального главка.

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