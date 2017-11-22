Малыша спасла автолюлька.

Днем 21 ноября 2017 года в Магнитогорске произошло страшное ДТП. 47-летний водитель Range Rover возле дома №104 по проспекту Ленина выехал на полосу встречного движения, где врезался в Geely МК, а затем в ВАЗ-2114.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области, управлявший "Ладой" 35-летний мужчина, от полученных травм скончался. Его супруга и новорожденный ребенок, находившийся в автолюльке, телесных повреждений не получили. Однако за мальчиком пока наблюдают врачи.

Установлено, что водитель Range Rover сел за руль пьяным. Он доставлен в отдел полиции, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.