Внедорожник выехал на встречку.

21 ноября в 17.15 на улице Мурзинской в Екатеринбурге произошло столкновение автомобилей Land Rover и Lada Priora. 33-летний водитель внедорожника не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.

В автоаварии погибли 60-летний водитель отечественной легковушки и его 63-летняя супруга. Шофер иномарки и его 34-летняя спутница не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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