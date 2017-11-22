В Екатеринбурге при пожаре погиб мужчинаСегодня в 08:58
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Горел мусор на теплотрассе.
Поздним вечером 21 ноября в Екатеринбурге на улице Ангарской загорелся мусор в теплотрассе. При тушении пожара обнаружили труп мужчины.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 23.20. Пламя охватило 10 "квадратов". На тушение выезжали 6 человек на одной спецмашине.
Открытое горение было ликвидировано спустя 15 минут.
Следует напомнить, что 17 ноября на улице Надеждинской при пожаре на теплотрассе погибли два человека. Они были людьми без определенного места жительства.
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В Екатеринбурге на пожаре погибли два человека
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