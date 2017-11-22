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В центре Екатеринбурга легковушка вылетела на тротуар и встала на крышуСегодня в 08:59

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После столкновения с другим авто.

Утром 22 ноября в Екатеринбурге на перекрестке улиц Луначарского - Шевченко столкнулись легковушки. Одна из них от удара отлетела на тротуар и встала на крышу. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

"Там три машины участвовали. Две стоят прям на перекрестке, одна вот эта. Движение просто мертвое теперь, луначарского стоит", - пишет Регина Пантелеева в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

На месте работают сотрудники ГИБДД, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. Более подробная информация появится позже.


Фото: Аня Драп, vk.com/incekb


Фото: Богдан Уральский, vk.com/incekb

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