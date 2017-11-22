Погибли шесть человек.

В Таджикистане УАЗ-31512 свалился в обрыв с высоты в 250 метров. В салоне находилось шесть человек, все они погибли. Среди пассажиров был 11-летний ребенок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики.

Несчастный случай произошел 19 ноября в Бальджуванском районе. Предположительно, 52-летний водитель не справился с управлением, после чего машину выбросило с обрыва.

В автомобиле кроме водителя находились два пенсионера, школьник и двое мужчин. Все они скончались на месте от полученных травм.