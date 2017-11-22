Мойщик был пьян.

В Таджикистане под колесами автомобиля погибла 2-летняя девочка. Машина внезапно покатилась назад в то время, когда ее мыли, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики.

Инцидент произошел днем 20 ноября. Пьяный житель села Чорборг мыл авто, принадлежащее брату. Рядом играла двухлетняя племянница.

Внезапно транспортное средство тронулось и покатилось назад: девочка попала под колеса. От полученных травм она скончалась на месте.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.