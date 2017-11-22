У нее тяжелые травмы.

Стали известны подробности утреннего ДТП в Екатеринбурге на перекрестке улиц Шевченко - Луначарского, где на крышу встала легковушка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, виновником аварии стал водитель Hyundai. При повороте налево он не уступил дорогу встречному ВАЗ-2113. От удара отечественная легковушка вылетела на тротуар и встала на крышу.

В это время на тротуаре находилась 26-летняя девушка. Ее доставили в больницу с тяжелыми травмами. Других пострадавших нет.

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