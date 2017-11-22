Возбуждено дело.

Полицейские Екатеринбурга задержали 16-летнего подростка по подозрению в "минировании" школы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сообщение о бомбе в учебном заведении на улице Уктусской поступило в полицию 20 ноября 2017 года. Так как у школы есть филиал на Бебеля, правоохранители проводили проверку двух объектов одновременно. Было эвакуировано 320 человек. Взрывных устройство в школах не оказалось.

Сыщики оперативно установили личность лжеминера. Им оказался учащийся этой школы. Он позвонил в полицию из школы, а затем наблюдал с улицы за эвакуацией.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Школьник подписал обязательство об явке.