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Мэрия Полевского назвала причину захвата завода Сегодня в 15:08

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Замешаны собственники.

Стала известна причина захвата ликвидируемого Уральского завода горячего цинкования в Полевском - это имущественный спор двух собственников. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Инцидент произошел ранним утром 21 ноября. На территорию предприятия проникла группа из 30 человек в масках. Захватчики нейтрализовали охрану без применениям грубой физической силы и отстранили персонал от рабочих мест.

Спустя 1,5 часа на территорию завода были допущены полицейские и следователь. Они оцепили территорию и проверили все помещения.

Через несколько часов в кабинете главы администрации состоялось совещание с участием собственников завода и силовиков.

В настоящее время территория завода находится под охраной, дежурит машина ППС.

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Полиция оцепила завод в Полевском

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