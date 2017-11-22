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Тюменский лыжник разбился в ШерегешеСегодня в 15:10

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Проводится проверка.

22 ноября на популярном российском горнолыжном комплексе Шерегеш (Кемеровская область) на горе "Зеленая" разбился 57-летний лыжник из Тюмени.

"Он провалился в снег вниз головой и не смог выбраться. При этом он катался с товарищами и даже с рацией. Его друзья слишком поздно спохватились и не смогли найти. Нашли в итоге очевидцы, когда уже было поздно", - опубликовали сообщение в официальной группе ГЛК в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

В пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области подтвердили случившееся "Уралинформбюро": "Компания съезжала по несанкционированной трассе. У подножия горы мужчину не дождались, попытались с ним связаться по рации, однако он не ответил. К этому моменту его тело обнаружили другие лыжники и вызвали спасателей. Предположительно, мужчина не справился с условиями спуска и упал. Врачи констатировали смерть потерпевшего. Необходимо отметить, что был буран, видимость примерно 15 метров".

Проводится проверка.

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