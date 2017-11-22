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Погубивший новоиспеченного отца магнитогорец ждет арестаСегодня в 15:56

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Ему предъявили обвинение.

По факту гибели в ДТП 35-летнего магнитогорца возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека".

Авария произошла днем 21 ноября на проспекте Ленина. На встречную полосу вылетел Range Rover, где столкнулся с Geely и ВАЗ-2114. Водитель отечественной легковушки скончался на месте. С ним в машине ехала супруга и новорожденный сын. Они травм не получили.

Установлено, что 47-летний виновник аварии был пьян. Ему предъявили обвинение. Решается вопрос об его аресте. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее по теме:
На Урале пьяный водитель Range Rover погубил новоиспеченного отца

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