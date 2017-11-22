Он прыгнул сальто.

22 ноября в поселке Звездный состоялось прощание с 13-летним школьником, тело которого нашли в одном из заброшенных гаражей. Похороны состоятся завтра в поселке Янычи, пишет местный портал "ProГород".

Как сообщили "Урлинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, трагедия произошла днем 14 ноября. На теле мальчика не было признаков криминальной смерти. Сейчас проводится проверка, назначены экспертизы.

По некоторым данным, шестиклассник занимался паркуром. Он решил сделать сальто, прыгнув с крыши гаража, и сломал шею.