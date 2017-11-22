В Прикамье прощаются с погибшим в гараже шестиклассникомСегодня в 16:50
- Текст
Он прыгнул сальто.
22 ноября в поселке Звездный состоялось прощание с 13-летним школьником, тело которого нашли в одном из заброшенных гаражей. Похороны состоятся завтра в поселке Янычи, пишет местный портал "ProГород".
Как сообщили "Урлинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, трагедия произошла днем 14 ноября. На теле мальчика не было признаков криминальной смерти. Сейчас проводится проверка, назначены экспертизы.
По некоторым данным, шестиклассник занимался паркуром. Он решил сделать сальто, прыгнув с крыши гаража, и сломал шею.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:51
Свердловские школы строятся в очередь за федеральными деньгами
На капремонт и строительство.Сегодня в 17:35
Югорчанин признал вину в покушении на убийство сожительницы и ее сына
Его арестовали.Сегодня в 17:32
Экс-глава свердловского Фонда капремонта не сможет отказать Буркову
Караваев готов стать омским вице-губернатором.Сегодня в 17:17
Ученые раскрыли новые обстоятельства вымирания динозавров
Изучив угол падения астероида.Сегодня в 17:14
Суд над основателем екатеринбургского клуба "Храбр" перенесли на месяц
Судья занят.Сегодня в 17:11
Будущие свердловские министры предстали перед Куйвашевым
Теперь ждут назначения.Сегодня в 17:01
Челябинский детсад заплатит полмиллиона потерявшему зрение мальчику
Во время прогулки.Сегодня в 16:50
В Прикамье прощаются с погибшим в гараже шестиклассником
Он прыгнул сальто.Сегодня в 16:48
Гостей ЧМ-2018 готовы принять свыше 200 свердловских отелей
Им покажут "уральскую аутентичность".Сегодня в 16:41
В Тюменской области будут отстреливать волков
Представляющих угрозу.Сегодня в 16:33
Трамвай до Академического отличился на "Инфраструктурном тест-драйве"
Проект был признан лучшим.Сегодня в 16:29
Тюнинг в законе: модернизация авто в России станет проще
С согласия ГИБДД.Сегодня в 16:22
Свердловских градостроителей оценили в 97,5 миллиона рублей
Их подготовкой займутся УрФУ и УрГАХУ.Сегодня в 16:17
Глава российского "Яндекса" уходит из компании
В поисках новых сложных проектов.Сегодня в 16:04
Екатеринбург посетят два патриарха
В декабре.
Главные новости
- Сегодня в 17:11Будущие свердловские министры предстали перед Куйвашевым
- Сегодня в 15:24Смерть российской долевки взвинтит цены на жилье
- Сегодня в 14:36Южному Уралу грозит гриппозный вирус-мутант
- Сегодня в 14:25На капремонт свердловских многоквартирников потратят 21 миллиард
- Сегодня в 13:13Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер от рака мозга
Аналитика
Цветная мусорная революция на Урале
"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.
Наш барак в ожидании Ройзмана
Екатеринбургская комедия.
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.