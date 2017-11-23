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В Екатеринбурге в ДТП погибла 87-летняя женщинаСегодня в 08:58

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Протащили на капоте 30 метров.

В Екатеринбурге под колесами автомобиля погибла 87-летняя пенсионерка. Авария произошла на улице Трактористов, 3 (перекресток Белинского-Трактористов), сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

Предварительно установлено, что водитель Lada Priora совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась в реанимации, передает "Уралинформбюро".

По словам очевидцев происшествия, водитель и пассажиры авто были сильно пьяны. Машина протащила пенсионерку на капоте метров 30 до светофора, после чего выехала на Белинского и влетела в ограждение. Водитель и пассажиры Priora попытались сбежать с места ДТП, но их заблокировали другие автомобилисты и караулили до приезда полиции.

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