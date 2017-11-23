Столкнулись иномарки и автобус.

На Нефтеюганском шоссе в Сургуте днем 22 ноября столкнулись Chevrolet Niva, Toyota Camry и ЛиАЗ. Виновником аварии стал 65-летний водитель внедорожника, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД.

Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где протаранил автобус и японскую иномарку. В аварии пострадали 7-летние мальчик и девочка - пассажиры Chevrolet Niva.