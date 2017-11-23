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VIP-чиновников Златоуста задержали на совещанииСегодня в 11:40

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Их подозревают в превышении полномочий.

Утром 23 ноября в администрации Златоуста во время совещания сотрудники ОМОН и ФСБ задержали двух высокопоставленных чиновников. Под руки взяли заместителя главы городского округа по строительству Динара Арслангареева и начальника МБУ "Капитальное строительство" Владимира Хомякова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Златоуста, оперативно-следственные мероприятия прошли в рамках ранее возбужденного уголовного дела по газификации районов города.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области уточнили, что чиновников подозревают в превышении должностных полномочий.

"По версии следствия, в 2016 году подозреваемыми, без проведения установленных законом конкурсных процедур, был заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком, на строительство подводящих путей к частной газовой котельной. Для этого ранее, без законных оснований на территории городского округа был введен режим чрезвычайной ситуации. Незаконными действиями подозреваемых муниципальному бюджету был причинен ущерб в сумме более четырех миллионов рублей", - рассказали в ведомстве.

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