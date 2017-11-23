Через несколько часов после появления на свет.

22 ноября к церкви в Токмоке подбросили новорожденную девочку. Малышка европейской национальности появилась на свет всего лишь за несколько часов до этого, передает "Уралинформбюро".

"На место вызваны медики, наряд патрульной милиции и сотрудники отдела соцзащиты. Врачи осмотрели новорожденную и оценили ее состояние как удовлетворительное. Сейчас она находится под присмотром врачей в роддоме Токмока", - цитирует "Спутник" пресс-службу ГУВД Чуйской области Кыргызстана.

Ведутся поиски матери девочки.