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Новорожденную подбросили к церквиСегодня в 11:48

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Через несколько часов после появления на свет.

22 ноября к церкви в Токмоке подбросили новорожденную девочку. Малышка европейской национальности появилась на свет всего лишь за несколько часов до этого, передает "Уралинформбюро".

"На место вызваны медики, наряд патрульной милиции и сотрудники отдела соцзащиты. Врачи осмотрели новорожденную и оценили ее состояние как удовлетворительное. Сейчас она находится под присмотром врачей в роддоме Токмока", - цитирует "Спутник" пресс-службу ГУВД Чуйской области Кыргызстана.

Ведутся поиски матери девочки.

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