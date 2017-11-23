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Полиция проверяет конфликт со стрельбой в добрянском техникумеСегодня в 15:25

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Повздорили студенты.

Сотрудники полиции проверяют информацию о стрельбе в гуманитарно-технологическом техникуме в Добрянке. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

"15 ноября в полицию города Добрянка поступило сообщение о том, что произошел конфликт между молодыми людьми. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В случае установления противоправных действий к правонарушителями будут применены меры административного характера", - уточнили в ведомстве.

По сообщению местной газеты "Зори плюс", повздорили двое первокурсников. При этом один из них достал оружие и выстрелил в противника, ранив в правую руку. Впрочем, директор техникума информацию о конфликте изданию опроверг. По его словам, один из студент хотел просто напугать другого и достал предмет, похожий на оружие. Очевидцам происшествия показалось, что это травматический пистолет.

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