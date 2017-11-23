Пострадали три человека.

В Екатеринбурге на улице Репина 23 ноября в 11.50 51-летняя автоледи со стажем вождения 17 лет сбила женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Также сегодня горожане сообщают о еще двух авариях с участием пешеходов. Так, согласно информации из паблика "Инцидент Екатеринбург", люди пострадали под колесами машин на перекрестке Ленина и Сакко и Ванцетти и улице Краснолесья. Оперативную информацию по фактам этих ДТП в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу получить не удалось.

Стоит отметить, что из-за переменчивой погоды на тротуарах и автомагистралях мегаполиса очень скользко.

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