После тройного ДТП.

Вечером 23 ноября на пересечении улиц Серова и Щорса в Екатеринбурге столкнулись ВАЗ-2114, Audi и Ford Fiesta. В результате ДТП отечественное авто выбросило на тротуар. Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", никто из пешеходов в аварии не пострадал.

ВАЗ-2114 ехал по Щорса в сторону Сурикова. На перекрестке Серова - Щорса машина столкнулась со встречной Audi, водитель которой поворачивал налево. После этого российское авто врезалось в Ford Fiesta и вылетело на тротуар.

О состоянии водителей не сообщается.