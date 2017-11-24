Он вышел из машины поменять колесо.

Вечером 23 ноября на 60-м километре ЕКАДа в ДТП погиб водитель большегруза МАЗ. 50-летний мужчина вышел из грузовика поменять колесо. В этот момент на него наехал DAF, двигавшийся по средней полосе со стороны Полевского тракта в направлении Пермского тракта. В результате ДТП шофер МАЗа от полученных травм скончался на месте.



"Водитель автомашины DAF пояснил, что человека на дороге он увидел в самый последний момент. Место, где произошло данное дорожно- транспортное происшествие, не освещено, погибший водитель был одет в одежду темного цвета", - рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА".