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В Кургане пациент пнул в лицо фельдшера скоройСегодня в 09:37

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Проводится проверка.

Курганские следователи начали проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел 11 ноября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе в региональном СУ СКР.

Бригада прибыла на место ДТП для оказания помощи пострадавшим. Раненный молодой человек пнул фельдшера ногой в лицо. Медик получали тяжелые травмы.

После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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