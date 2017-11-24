Опубликовано видео захвата завода в ПолевскомСегодня в 10:34
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"Как в 90-е!".
На видеохостинге Youtube появились два ролика, на которых во всех подробностях можно рассмотреть момент захвата завода в Полевском.
"21.11.2017 Во время пересменки в 6 часов утра произошел рейдерский захват предприятия ООО ГК УЗМО в котором участвовало примерно 40 чел. Забаррикадировавшись в цехе удерживали свои позиции несколько дней", - подписал один из роликов пользователь fly the sky, выложивший их в Сеть (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Интернет-пользователи, посмотревшие видео, сходятся во мнении, что запечатленное камерами видеонаблюдения напоминает происходящее в стране лет 25 назад. "Девяностые вернулись", - констатировал один из комментаторов.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", инцидент на Уральском заводе горячего цинкования в Полевском произошел 21 ноября. В городской мэрии объяснили произошедшее спором двух собственников.
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