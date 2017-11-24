Его раздавил трактор.

На Шуховском полигоне ТБО в Кургане нашли тело 44-летнего разнорабочего. По предварительным данным, его раздавил один из коллег мужчины, управляя гусеничным трактором.

Проводится доследственная проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. По ее результатам действия рабочего, совершившего наезд, будут оценены с точки зрения закона.