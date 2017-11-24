В аварии погибли ее мать и сестры.

В Пермской краевой детской клинической больнице умерла полуторагодовалая девочка, пострадавшая в ДТП 8 ноября 2017 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в краевом минздраве.

По данным ведомства, ребенок, которого медики после аварии ввели в искусственную кому, скончался из-за нарастающих некротических изменений ствола головного мозга.

Трагическое ДТП произошло ранним утром 8 ноября на трассе Пермь — Березники в Добрянском районе. Автомобиль Geely Emgrand, в котором ехала семья с тремя детьми, столкнулся с УАЗ "Патриот". Водитель легковушки выехал на встречную полосу. На месте погибли женщина и две ее дочери. Глава семьи и младшая дочь с травмами были доставлены в больницу. В настоящее время мужчина проходит лечение в медучреждении.

Известно, что семья проживала в Татарстане и ехала к родственникам на север Пермского края.

Ранее по теме:

В Прикамье в лобовом ДТП погибла мать с двумя детьми