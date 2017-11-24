Ранним утром.

В Челябинске на пересечении улиц Героев Танкограда и Бажова столкнулись автобус Peugeot и легковушка Chevrolet Lanos. Авария произошла в 5.45 24 ноября, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городского УГИБДД.

На нерегулируемом перекрестке легковой автомобиль врезался в автобус. От удара Chevrolet отбросило в дерево. Водитель легковушки получил травмы.