Заболевание ищут у соседей.

В Березниках бешеный хорек покусал троих человек - двоих детей и взрослого мужчину. Об инциденте, случившемся в местной спортшколе, сообщает портал bb59.ru.

Животное забралось в зал с улицы. Воспитанники школы и тренер пытались выгнать его, но были покусаны. Пострадавшим оказали медпомощь, сейчас все, кто находился в здании, получают прививки. Кроме того, специалисты обработали помещения спортшколы.

Проходит поквартирный обход жильцов близлежащих домов: это поможет выявить подхвативших бешенство животных, передает "Уралинформбюро".