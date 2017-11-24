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В Бишкеке скорая помощь столкнулась с иномаркойСегодня в 15:20

  • Текст

"У кареты разбит весь перед".

В Бишкеке столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль. Авария произошла 24 ноября около 12.45 на пересечении улиц Гагарина и Чапаева.

В городском управлении здравоохранения сообщили "Уралинформбюро", что в аварию попала машина частной скорой помощи. По словам очевидцев, столкновение произошло из-за того, что водитель Mercedes не пропустил медиков. "У кареты скорой весь перед разбит. Образовалась большая пробка", – цитирует свидетелей ДТП Sputnik.

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