Мальчик обижал малышку-сестру.

Жительницу Омска подозревают в причинении тяжкого вреда здоровья 4-летнему сыну. Следователи считают, что 29-летняя мать кинула ребенку нож в живот из-за непослушания.

Мальчика госпитализировали 23 ноября с ножевым ранением брюшной полости. По предварительным данным, ребенок хлопал по голове 9-месячную сестру и не реагировал на замечания матери.

Не выдержав, женщина кинула в сына нож, которым резала фрукты, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Семья у мальчика полная, характеризуется положительно. В связи с тем, что мать пострадавшего беременна третьим ребенком, ее отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.