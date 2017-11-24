В Египте во время молитвы подорвали мечеть - более 50 жертвСегодня в 17:30
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Свыше 75 раненых.
В мечети на севере Синайского полуострова в Египте произошел взрыв. Террористы подорвали устройство во время пятничной молитвы в деревне Равда, передает "Уралинформбюро".
Известно о 54 жертвах и как минимум 75 раненых. По данным Sky News Arabia, часть погибших - из мирного населения, но также были убиты солдаты египетской армии.
Как сообщают очевидцы, террористы подъехали к мечети на 4 внедорожниках и перекрыли выезд с площади у нее. В здание вошел смертник с бомбой. После взрыва прибывшие на машинах открыли огонь из автоматов по пытавшимся покинуть место теракта.
Следует отметить, что за последние несколько лет экстремисты усилили атаки на силы безопасности на территории Синайского полуострова. Однако в последнее время их нападения распространились на другие районы Египта.
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