Из-за "бесхозных предметов".

В Челябинске вечером 24 ноября 2017 года эвакуировали сотрудников и посетителей городской администрации, Заксобрания Южного Урала и первого корпуса бизнес-центра Greenplex.

"Поступили сообщения, что там находятся бесхозные предметы. Проводятся установленные в этих случаях проверочные процедуры", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД России.

Стоит напомнить, что массовая эвакуация в Челябинске произошла в начале октября. Тогда по подсчетам жителей спасаться от "бомб" пришлось посетителям более 50 объектов.

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