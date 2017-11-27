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Легковушка и тягач столкнулись вблизи Режа – трое погибшихСегодня в 08:04

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Одна женщина ранена.

Три человека погибли в ДТП, случившемся 24 ноября на 88-м километре автодороги Екатеринбург - Реж – Алапаевск.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, водитель Nissan Almera допустил занос, авто выехало на встречную полосу, где столкнулось с седельным тягачом Freightliner Century. Грузовик после столкновения вылетел в кювет.

До приезда бригады медиков от полученных травм скончались водитель и два пассажира легковушки. Еще одна пассажирка Nissan была госпитализирована в Режевскую ЦРБ.

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