Одна женщина ранена.

Три человека погибли в ДТП, случившемся 24 ноября на 88-м километре автодороги Екатеринбург - Реж – Алапаевск.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, водитель Nissan Almera допустил занос, авто выехало на встречную полосу, где столкнулось с седельным тягачом Freightliner Century. Грузовик после столкновения вылетел в кювет.

До приезда бригады медиков от полученных травм скончались водитель и два пассажира легковушки. Еще одна пассажирка Nissan была госпитализирована в Режевскую ЦРБ.