В Челябинске при пожаре в общежитии погибли два человекаСегодня в 10:09
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Жильцов эвакуируют.
Утром 27 ноября в Челябинске на улице 3 Интернационала загорелось общежитие. Спасатели проводят эвакуацию.
"Горит общежитие на 3 Интернационала, уже 12 пожарных и 8 скорых", - пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
По данным 74.ru, погибли два человека. Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального ГУ МЧС на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.
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