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Пожар в челябинском общежитии выгнал на улицу 90 человекСегодня в 12:29

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Людей разместили в школе.

Пожар в челябинском общежитии на улице 3 Интернационала назвали одним из самых сложных за последнее время. Эвакуировано 90 человек.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, очаг возгорания находился в квартире на втором этаже девятиэтажки. Лестничная клетка была сильно задымлена. Основные усилия спасатели направили на эвакуацию людей. Она разделились на несколько групп и вызволяли людей из огненной ловушки с разных сторон дома.

Во втором подъезде нашли тела мужчины и женщины. Еще двух человек госпитализировали.

На месте работали 72 человека и 23 единицы техники (в том числе полиция, скорая помощь, городская служба спасения и энергетики). Жильцов временно разместили в школе №8. С ними работает психолог.

Ранее по теме:
В Челябинске при пожаре в общежитии погибли два человека

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