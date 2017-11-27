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Из киргизского ИВС сбежали четверо обвиняемых в убийствеСегодня в 12:43

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Объявлен план "Сирена".

В Чуйской области (Республика Кыргызстан) разыскивают четверых мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания. Их обвиняют в совершении разбоев и убийства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики.

На поиски беглецов брошен весь личный состав областного ГУВД и оперативных служб министерства внутренних дел. В Бишкеке и области объявлен план "Сирена": по нему личный состав подразделения милиции поднимается по тревоге и приступает к розыску особо опасных преступников.

Обвиняемые сбежали из ИВС ОВД Сокулукского района 27 ноября около 6 утра.

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