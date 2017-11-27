Несмотря на билет.

Следователи и прокуратура выясняют, почему кондуктор маршрутного автобуса №09 выгнал на улицу 15-летнего школьника-инвалида, у которого был билет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел днем 23 ноября 2017 года. Подросток зашел в маршрутку на остановке "Таганский ряд" и оплатил проезд. Однако через некоторое время кондуктор вновь подошел к ребенку с требованием заплатить.

Школьник показал билет, но кондуктор высадил его на улице Пехотинцев.