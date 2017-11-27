×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге из маршрутки выгнали ребенка-инвалидаСегодня в 12:47

  • Текст

Несмотря на билет.

Следователи и прокуратура выясняют, почему кондуктор маршрутного автобуса №09 выгнал на улицу 15-летнего школьника-инвалида, у которого был билет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел днем 23 ноября 2017 года. Подросток зашел в маршрутку на остановке "Таганский ряд" и оплатил проезд. Однако через некоторое время кондуктор вновь подошел к ребенку с требованием заплатить.

Школьник показал билет, но кондуктор высадил его на улице Пехотинцев.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×