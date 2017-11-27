И сломал обе ноги.

В Копейске на сборном пункте "Южный" призывник спрыгнул с крыши и получил тяжелые травмы.

"Сейчас он в одной из копейских больниц. По нашим данным: перелом таза, открытый перелом одной ноги, закрытый перелом другой. Сам он из Усть-Катава", - написал на своей странице в Facebook председатель Союза призывников России Марсель Хазиев (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Причину поступка призывника установит военная прокуратура, передает "Уралинформбюро".