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В Ноябрьске после ДТП с такси взорвался автобус27 ноября в 13:39

  • Текст

Есть пострадавший.

Ранним утром 27 ноября в Ноябрьске на перекрестке улиц Мира и Ленина столкнулись такси Ford и автобус ПАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО, виновником аварии стал водитель легковушки, который пролетел на красный свет. От удара автобус развернуло, раздался хлопок и он загорелся. Водитель и пассажиры успели выбежать из горящего ПАЗа.

Таксиста госпитализировали. Проводится проверка.

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