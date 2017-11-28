В Ноябрьске после ДТП с такси взорвался автобус27 ноября в 13:39
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Есть пострадавший.
Ранним утром 27 ноября в Ноябрьске на перекрестке улиц Мира и Ленина столкнулись такси Ford и автобус ПАЗ.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО, виновником аварии стал водитель легковушки, который пролетел на красный свет. От удара автобус развернуло, раздался хлопок и он загорелся. Водитель и пассажиры успели выбежать из горящего ПАЗа.
Таксиста госпитализировали. Проводится проверка.
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