Есть пострадавший.

Ранним утром 27 ноября в Ноябрьске на перекрестке улиц Мира и Ленина столкнулись такси Ford и автобус ПАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО, виновником аварии стал водитель легковушки, который пролетел на красный свет. От удара автобус развернуло, раздался хлопок и он загорелся. Водитель и пассажиры успели выбежать из горящего ПАЗа.

Таксиста госпитализировали. Проводится проверка.