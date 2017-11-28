Столкнулись две легковушки.

Вечером 26 ноября на 139-м километре Серовского тракта лоб в лоб столкнулись Volkswagen Passat и ВАЗ-2110.

На встречную полосу выехал 63-летний водитель иномарки, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД. Как выяснилось, ранее он был лишен прав на 1,5 года за ДТП, в котором пострадали люди.

75-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте. Виновник аварии госпитализирован с переломами, его 76-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ребер.