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Казахстанские чиновники заплатят 60 000 долларов за смерть 9 человек 27 ноября в 17:15

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И травмы 27.

Семьям погибших и пострадавших при столкновении ГАЗели с тепловозом выделят помощь на общую сумму около 60 000 долларов. Искать деньги будут власти Мангистауской области, где и произошла трагедия.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной администрации, семьи погибших получат по 1 000 000 тенге (3 000 долларов). 9 людям, попавшим в тяжелом состоянии в реанимацию, выплатят по 500 000 тенге (1 500 долларов). Еще 18 пострадавших получат по 300 000 тенге (908 долларов).

Кроме того, областные чиновники решили перечислить свой заработок за день в фонд помощи пострадавшим в столкновении. Его открыли при администрации города Жанаозен.

Авария произошла 25 ноября на железнодорожном переезде на западе Казахстана. Там столкнулись тепловоз и маршрутка. Девять человек погибли, еще 27 попали на больничные койки. Ведется расследование.

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