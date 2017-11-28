Водолазы нашли только тело животного.

В селе Верхозино Курганской области 13-летний мальчик провалился под лед, спасая собаку. Тело школьника ищут водолазы.

Трагедия произошла 24 ноября, когда подросток выгуливал пса вдоль реки Исеть, пишет местное издание "Курган и Курганцы". Животное провалилось под лед, а хозяин поспешил ему на помощь. Тонкий лед не выдержал тяжести.

С 25 ноября на месте работает водолазная группа МЧС, но тело ребенка так и не нашли: спасатели достали лишь мертвого пса.

Из-за сложной ситуации на льду поиски приостановили до 29 ноября: лед уже не прорубается лодкой, но и не выдерживает вес водолаза.

За выходные спасатели обследовали более 150 квадратных метров дна реки и 5 километров береговой линии. Сейчас поисково-спасательные работы ведутся на берегу: в них участвуют сотрудники полиции, волонтеры и родственники пропавшего школьника, передает "Уралинформбюро".