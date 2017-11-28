×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В екатеринбургском дворе сгорели пять иномарок Сегодня в 08:39

  • Текст

Пожар тушили 1,5 часа.

28 ноября во дворе дома №94 по улице Технической в Екатеринбурге сгорели пять автомобилей. Сообщение о пожаре поступило в 04.30, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте происшествия работали два пожарных расчета. Огонь охватил 30 квадратных метров. Сгорели Mercedes, Toyota, Kia, Hyundai и Mitsubishi. Спасатели локализовали огонь к 04.51, завершили разбор сгоревших конструкций к 05.57.

"Все владельцы транспортных средств установлены, в ближайшее время они обратятся в полицию с заявлением, - сообщили в отделении по связям со СМИ по Екатеринбурге. - Охранник парковки доставлен в территориальный ОВД для разбирательств. Предварительно, первым воспламенился Mercedes. От пожара пострадали Mitsubishi L200, Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×